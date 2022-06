Okşan le cuenta a Bayram que no puede tener hijos: "Si quieres que nos divorciemos, lo asumiré"

Bayram está muy disgustado por la reacción que Okşan ha tenido al descubrir lo que Safiye y su familia ocultaban en el piso de arriba.

El joven le dice que no puede ser tan dura con ellos y que todo el mundo tiene problemas y secretos.

Entonces Okşan le dice que tiene razón y que ella también los tiene y le cuenta la verdad sobre lo que lleva unos días atormentándola: “No puedo tener hijos”.

Okşan sigue su discurso y le dice a Bayram, que se queda sin palabras, que se siente muy mal por no poder hacer realidad su sueño: “Siempre has querido ser padre, pero yo no puedo ser madre” y le dice que, si quiere divorciarse de ella, que lo entenderá.

¿Qué decisión tomará Bayram?