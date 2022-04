La idea de Esat para intentar romper la distancia que le separa de Gülben: "Nos mudaremos a la casa que tú querías"

Gülben y Esat llevan muy poco tiempo casados, y los que tendrían que estar siendo los días más felices de su vida, se están convirtiendo en una auténtica pesadilla. Los miedos de Safiye no paran de entrometerse en la relación y la convivencia cada vez es más difícil.

Cuando Esat llega a casa, se encuentra a Gülben tirada en el suelo llorando: “no podemos seguir así”, le dice con cariño a su mujer. Él no es capaz de ver día tras día a Gülben triste y, aunque ella le intenta convencer de que se acostumbrará a su nueva situación, Esat no está dispuesto a seguir sufriendo.

Él quiere que su mujer sea feliz y sólo se le ocurre una forma para conseguirlo: “nos iremos a vivir a la casa que tu querías”, de esta forma, Gülben estará cerca de su familia y podrá acostumbrarse a su vida nueva.

Al escuchar esta noticia, Gülben no puede evitar lanzarse sobre los brazos de su marido mientras llora, ¿conseguirán así tener una vida de pareja normal?