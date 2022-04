Hikmet confunde a Naci con un ladrón y le golpea en la cabeza dejándole tendido en el suelo: ¿Se pondrá bien?

Naci se ha quedado sin casa y ahora vive en la librería. Después de la cena en casa de Esat y Gülben, Hikmet le invita a que se quede a dormir en la habitación de Gülben.

Antes de irse a dormir, Hikmet se presenta en la habitación de Safiye y le advierte que tiene que cerrar la puerta de su habitación con llave.

Al rato, vuelven a llamar a la puerta, pero esta vez no es su padre si no ¡Naci! El joven le dice a Safiye que quiere un vaso de agua, pero que prefiere pedírselo para no entrar en su cocina ya que en esa cocina solo puede entrar Safiye.

Safiye va a la cocina a por el vaso de agua cuando de repente Hikmet, creyendo que Naci era un ladrón, le golpea por detrás con una sartén y el hombre cae al suelo desplomado.