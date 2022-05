La confesión más dura de Gülben: "Pienso que me moriré, si me acuesto con Esat"

Gülben le confiesa a su doctora que solo una vez fue casi es capaz de dormir con una persona al lado: Fue con su madre cuando tan solo era una niña.

Era una noche de tormenta, Gülben y su madre estaban solas en casa y fue su progenitora le dijo que durmiera con ella. Para que no tuviera miedo, empezó a contrale el cuento de Blancanieves, pero su propia y cruel versión.

“Blancanieves acabó donde acaban todas las personas que están sucias en el infierno”, le contó Hasibe a Gülben cuando era una niña. “Nunca jamás dejes que un hombre te bese”, continuó su madre y la doctora se da cuenta que ahí está el origen de muchos de los traumas de Gülben que todavía de adulta le persiguen.

“Pienso que me moriré si me acuesto con Esat”, le confiesa Gülben a la doctora y le dice que tiene miedo, pero que no quiere seguir teniéndolo.

¿Estará más cerca Gülben de superarlo y conseguir poder dormir al lado de Esat?