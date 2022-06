Ceylan, entre la vida y la muerte tras sufrir un grave accidente de coche

Ceylan está cansada de las continuas discusiones con Han. Por eso, aunque parece que han vuelto a darse una oportunidad, le pide a su novio que acudan a terapia de pareja para intentar resolver todos sus problemas.

En la consulta del doctor, la pareja discute nuevamente al volver a entrar en acción los celos enfermizos de Han.

Ceylan, cansada de intentar algo que parece imposible, le dice que se ha equivocado y que no puede más: “Se acabó. Hemos terminado, Han”.

La joven huye con su coche y Han le sigue de cerca mientras intenta ponerse en contacto con ella por teléfono.

Ceylan, que no puede parar de llorar, le coge el teléfono y le dice que la deje tranquila que no tiene nada más que hablar con él.: “Ya no estoy enamorada de ti”, le dice hundida.

Han, que le insiste en que pare el coche para hablar bien las cosas, provoca que Ceylan acelere y acabe chocando con otro vehículo.

Han va corriendo a socorrerla mientras revive el accidente de coche que acabó con la vida de Inci: “Otra vez no”, se dice una y otra vez.

¿Ceylan se recuperará o tendrá el mismo y cruel final que Inci?