¡Volkan, sin palabras al descubrir que Gönül es la persona que ha comprado su casa!

Tras la sorpresa de Derin, Volkan se lo ha pensado mejor y ya no quiere recomprar su casa, la cual había vendido sin contárselo a Derin ni a su familia.

Lo que Volkan no se esperaba es que el comprador de la casa quisiera reunirse con él, ni que el comprador fuese, nada más ni nada menos que… ¡Gönül Güçlü!

“Crees que vas a comenzar una nueva vida con el dinero de la venta”, le dice Gönül añadiendo que no va a permitir que robe el dinero de su familia ni que vuelva con Asya.

Volkan, que no sabe ni que decir porque es consciente de que Gönül acaba de desenmascararle, mira atónito a su suegra que además le hace una dura advertencia: “Si no quieres que nada de esto salga a la luz, me devolverás todo el dinero y le dirás a Derin lo feliz que eres con ella”.

La mujer de Haluk, antes de irse, le dice Volkan que, aunque algún día se divorcie de Derin, Asya jamás volverá con él: “Serás un miserable totalmente arruinado, al que nadie querrá”.

¿Qué hará Volkan ahora?, ¿Devolverá el dinero?