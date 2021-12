La lección de Inci a Han sobre el amor verdadero: “La incertidumbre es mi límite”

Las dudas de Inci sobre su matrimonio le han hecho entrar en pánico. La confesión de Haluk ha sido clave, donde afirmaba a su hija que Han es un sádico.

Pero Inci sigue dispuesta a luchar por su matrimonio con Han, a pesar de estar convencida de que le oculta un lado oscuro de su personalidad.

Por ello, la joven aprovecha su trabajo como locutora de radio para mandar un mensaje públicamente a su marido: quiere hacerle abrir los ojos para que confíe plenamente en ella y le cuente toda la verdad.

Esra e Inci mantienen una reflexión acerca del amor incondicional: “No me mientas, no me escondas tu alma, porque la verdad siempre sale a la luz”.

¿Habrá conseguido convencer a Han?