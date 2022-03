Derin sufre un aborto y amenaza a la doctora Derya: “Si no quieres perder tu trabajo, nadie debe saber que he perdido al bebé”

Volkan acaba de enterarse de que Derin puede que planease su propio secuestro y Volkan le dice a Asya que no va a permitir que ella cargue con esa culpa cuando no tuvo nada que ver, a lo que la doctora le responde que no ha contado lo que realmente pasó a la policía porque Derin está embarazada.

Entonces Volkan le recrimina a Derin que no haya dicho la verdad: “Puedes engañar a la policía, pero a mí no me engañas. Sabía que lo habías planeado todo”. Sin embargo, Derin sigue sin admitirlo.

Tras una fuerte discusión entre ambos y otro duro enfrentamiento entre ella y su madre, la joven empieza a encontrase mal y llama a la doctora Derya desde el baño del hospital para que le ayude y allí se da cuenta que… ¡acaba de perder al bebé que estaba esperando!

En medio de esta tensa situación y entre gritos de dolor, Derin exige a Derya que no cuente a nadie que acaba de sufrir un aborto o que si no la demandará: “Si no quieres perder tu trabajo, nadie debe saber que he perdido al bebé”.

¿Qué hará Derya?, ¿Lo contará todo o mantendrá el secreto?