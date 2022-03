Asya, cansada ante la insistencia de Volkan de volver con ella: "Me da igual si te divorcias o no de Derin"

Volkan quiere hablar con Asya. Quiere dejarle claro que todavía no se va a divorciar de Derin hasta que nazca el bebé, pero que sigue enamorado de Asya.

Asya, por su parte, no quiere saber nada más de Volkan, por eso cuando él se presenta en casa de Bahar a gritos pidiendo hablar con ella, la doctora explota.

"Me da igual si te divorcias o no de Derin", le dice Asya desesperada, y le insiste en que ya no sabe cómo explicárselo para que lo entienda.

“Yo te dejé hace tres años, esta es tu vida. Siéntate libre de vivirla cómo quieras, pero déjame en paz”, le grita Asya a Volkan que sigue insistiendo en explicárselo todo y volver a tener una oportunidad con ella.

¿Se dará por vencido Volkan o volverá a intentar a hablar con Asya?