Aras, dispuesto a todo por Asya: “Me has robado el corazón”

Desde que Aras le dio un inesperado beso a Asya, la pareja no había vuelto a verse. La doctora se fue huyendo con miedo al no saber quién es en realidad Aras.

Aras le cuenta a Asya que se quedó muy disgustado cuando se fue pensando que no tendría que haberse lanzando a darle un beso.

“Lo que sientes puede que no sea cierto”, le dice Asya pensando que cuando Aras recupere la memoria, quizás no sienta lo mismo o quizás tenga a otra persona en su vida que le esté esperando, pero Aras no opina lo mismo.

“¿Tanta importancia tiene quiénes seamos en la vida?”, le dice Aras explicándole que el amor la mayoría de las veces surge sin avisar.

“Para mi eres un misterio enorme”, le dice Asya, pero Aras insiste en el que el amor es así, una aventura llena de misterio y que, aunque él tampoco la conoce mucho, duda que sus sentimientos hacia ella cambien: “Me has robado el corazón”.

Asya, que escucha muy atenta las palabras de Aras, le pide un poco de tiempo.

¿Decidirá darle una oportunidad a Aras?