Comienza la venganza de los Aguilar: las vidas de Rafa y Tere penden de un hilo tras dos terribles incidentes

A pesar de que Pilar le advirtió que debería desaparecer un tiempo para mantener su vida a salvo, Rafa no solo no ha seguido sus consejos, sino que se ha atrevido a presentarse en casa de los Aguilar para hablar con ellos.

El Gacela es inocente y no se imagina quien le puede estar colgando el muerto, pero no quiere que nadie lo tache de asesino cuando no ha hecho nada. Por eso se ha armado de valor y se ha plantado en casa de una de las familias más poderosas de Sevilla.

En cuando Sergio lo ve por las cámaras de seguridad, se dirige a él y lo primero que hace es golpearlo. Lo hace con tanta fuerza que no tarda en dejarlo inconsciente. La rabia por la muerte de su hermano le corroe y no piensa parar hasta matarlo.

Paralelamente, Tere, la madre de Rafa, busca a su hijo por el barrio y al entrar a la sala en la que el joven custodiaba una plantación ilegal, todo salta por los aires con ella dentro. ¿Habrán muerto madre e hijo tras lo sucedido?