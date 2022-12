Darío entre el corazón y la razón

En capítulos anteriores vimos al jefe del consejo enamorado como nunca de Stena, joven hispana hija de un humilde pastor, a la que prometió luchar por conseguir su mano y pasar una vida a su lado.

Todos sus planes se ven truncados cuando un hombre del consejo le advierte que si quiere seguir adelante con su amada deberá renunciar el consejo de nobles y, con ello, perdería la jefatura del mismo. Darío escucha con atención las palabras a modo de consejo de su compañero: "Hay momentos en los que un hombre debe decidir que antepone, si el corazón o la razón. La historia no recuerda a los que abandonaron por el amor sino a los que lucharón por el honor"

Darío no puede permitirse renegar del consejo , algo que ha hecho frente su familia desde generaciones. El líder del consejo prefiere no pensarlo y sale sin dudar a la búsqueda de Stena. Darío intenta hacerle comprender a su amada que se debe al consejo, Stena no entiende de razones solo de sentimientos y le pide a Darío que le diga que no la ama para así poder alejarse de él. Darío no es capaz de pronunciar tales palabras y la deja sola.

Darío se debe a sus raíces pero.. ¿Encontrará una solución para no perder el liderazgo y casarse con Stena?. Hemos visto a Darío prometerse con una noble ¿frenará esto los encuentros a escondidas y apasionados con Stena? ¿le propondrá a la joven escaparse juntos como hizo Viriato con Helena?