Fabio lograr escapar del campamento utilizando a Claudia como rehén

Sabina se había propuesto sacar a Fabio del campamento a costa de cualquier cosa, pero Fabio ha sacado su lado más sátiro al conseguirlo por sí mismo utilizando a Claudia, quién creía su fiel aliada.

Fabio no soporta más las injusticias de los romanos, no quiere permanecer ni un minuto más secuestrado en el campamento. Con la ayuda de Gaia, logra quitarse las cadenas que le tenían secuestrado en una de las tiendas. Claudia le visita con intenciones de asesinarle pero Fabio está preparado para frenar a su madrastra. Esta vez la utiliza como rehén, hace llamar a su padre para exigir que le deje escapar, de lo contrario, matará a Claudia. Galba no quiere arriesgarse y deja huir a ambos.

¿Por qué Fabio ha decidido llevarse a Claudia consigo? ¿Donde irán? ¿Será Claudia una nueva aliada hispana?