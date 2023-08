En el último capítulo de ‘Hermanos’: La relación de Doruk y Asiye, en grave peligro por culpa de Berk

La felicidad parece que rehúye de la vida de los Eren: Doruk y Asiye están cada vez más lejos, mientras Emel se siente una carga y decide irse a vivir a un orfanato. ¡Esperemos que todo mejore para ellos! Pero, de momento, repasemos todo lo acontecido en el último capítulo.

Ahora que Asiye ha renunciado a entregar la redacción para estudiar en el extranjero, desea que la premiada con la beca sea su prima Aybike. Sin embargo, cuando Afra le echa un ojo a la redacción de la hermana de Ogulcan, afirma que esa redacción es la de Asiye.

Asiye confirma que es la misma redacción, pero que no le importa. Aybike, muerta de vergüenza, abandona la clase y jura que no olvidará lo que le ha hecho su prima.

El día de la joven Eren no mejora; de hecho, acaba teniendo una discusión con Doruk. El hijo de Nebahat se ha encontrado una nota en la que su novia – supuestamente – trata de ridiculizarlo. Y aunque Asiye afirma que no ha sido ella, ¡él no se lo cree!

Finalmente, descubrimos que... ¡el culpable de todo es Berk! Aprovechando que la parejita abandonó la clase, llevó a cabo su malvado plan... ¿ha empezado la venganza del pelirrojo?

¡Asiye no da para desgracias! Después de todo lo acontecido descubre que el abrigo que le regalo Gönül era de Afra. ¿Cómo lo descubren? Ogulcan afirma que ese abrigo es el mismo que tiene Afra... ¡lo ha visto en las redes sociales!

Para salir de dudas, Ömer le pide a Asiye que se quite el abrigo para comprobar lo que se temían: la marca de la prenda es alemana; además, se pueden ver numerosos desperfectos... ¡es el abrigo viejo de Afra!

Y no solo eso, ese mismo día Asiye acaba perdiendo su trabajo. La novia de Doruk se lleva a su hermana a la fábrica para que no se quede sola.

Mientras la pequeña Eren está merendando, le da un golpe sin querer al vaso de zumo que se vierte sobre un lote de ropa. Y aunque intentan ocultar lo ocurrido, el jefe entra en escena y... ¡despide a Asiye! Está harto de que la joven Eren lleve problemas. ¿Qué harán ahora?

No obstante, Asiye no es la única que tiene problemas. En la fiesta de circuncisión todos parecen muy contentos hasta que aparece Ahmet. El padre de Sarp y Yasmin les recrimina que estén haciendo una fiesta así en el club sin su consentimiento. A los pocos segundos varios de los invitados empiezan a caer rendidos... ¡han sufrido una intoxicación masiva!

De vuelta a casa, Asiye va a recibir la última mala noticia del capítulo... ¡Emel se ha escapado!

Debido a los acontecimientos de los últimos días - la conversación entre los hermanos Eren y el estropicio –, la pequeña de la familia ha confesado que se siente como una carga y... ¡pide vivir en un orfanato!

¡Menuda serie de desgracias le ha tocado vivir a Asiye!¿Mejorará su relación con Doruk?¿Podrá recuperar su trabajo? ¿Volverá Emel a casa? ¡No te pierdas el próximo capítulo de ‘Hermanos’!