En el último capítulo de Hermanos: Una posible ruptura, una reconciliación y una gamberrada lo ponen todo patas arriba

La familia Eren ha vuelto a tener problemas. En el último capítulo, vimos cómo Orhan protagonizaba una fuerte discusión con Oğulcan porque se distraía mucho en clase. El joven no reaccionó de la mejor manera y su padre le dio una bofetada delante de todos.

Oğulcan, muy dolido por este gesto, decidió marcharse de casa y buscar consuelo en su amigo Tolga. El joven piensa que su padre no le quiere y tiene pensamientos muy negativos hacia su familia.

Después de haber hablado con su amigo, se ha sentido un poco mejor. Tolga le ha pedido que avise a su familia de que está bien y el joven no se ha atrevido a llamar, ha preferido que lo haga su amigo. ¿Conseguirá perdonar a su padre?

Ayla está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida. La madre de Berk ha tenido que empezar a trabajar de lavaplatos en un restaurante porque fue despedida por culpa de Gokhan.

Elif, que está viviendo ahora con ella, admira muchísimo a Ayla y la manera que tiene de buscarse la vida. La joven le ha dedicado unas palabras a la madre de Berk que le han llegado al corazón.

En ese momento, Ayla ha preguntado por Berk y a Elif se le ha cambiado la cara. ¡Su madre no sabe que Berk le ha dado a Gokhan los datos de su cuenta bancaria! Cuando Elif se lo ha contado, Ayla ha entrado en pánico ¡Está en peligro la fortuna de su hijo!

Yasmin y Tolga están pasando por un momento muy complicado en su relación. Desde que ella se enteró de que su novio le ocultó la verdad sobre su madre, no confía en él.

El joven no le había contado nada para no hacerle daño, pero ella no está de acuerdo con esa decisión que tomó. Yasmin ha hablado con Aybike y le ha asegurado que Tolga no es culpable de nada y ella está arrepentida de no haber delatado a Şevval en su día.

Mientras Yasmin está en el Ataman intentando abrir su taquilla, Tolga intenta reconciliarse con ella ¿Volverán a ser la pareja que eran?

Orhan está intentado por todos los medios reconciliarse con su hijo y disculparse por el enfrentamiento que tuvieron el otro día. Oğulcan, por su parte, no se siente preparado para perdonar a su padre, ni para volver a casa con su familia.

El padre de Aybike ha decidido ir a casa de Tolga, donde está viviendo ahora mismo su hijo para solucionar las cosas, pero la actitud de Oğulcan ha sido muy negativa.

El joven piensa que su padre no le quiere y que siempre le avergonzando. ¿Conseguirá olvidarlo todo y volver con su familia?

Y con esta situación tan complicada que está viviendo Oğulcan, se le han acercado personas que no le convienen.

Ahora que el joven está ‘solo’, Sarp ha aprovechado para intentar que Oğulcan se comporte de manera negativa. Los dos han decidido robar las preguntas del examen para que Oğulcan saque buena nota y así demostrar a su padre que no tenía razón.

Lo que no tienen en cuenta los jóvenes son las consecuencias si alguien los pilla. ¿Conseguirán robar las preguntas saliendo ilesos?

La pareja entre Sarp y Lydia se tambalea. La joven ha ido a contarle a su novio una mala noticia: su padre se va por negocios a Canadá y ella está pensando la idea de marcharse también.

Sarp no está de acuerdo con este pensamiento y le da a entender a su novia que su padre siempre está de viaje y que ella puede quedarse sola a vivir para que puedan estar juntos.

A pesar de estas palabras, Lydia sigue teniendo dudas de si irse o no, algo que a Sarp no le ha gustado nada. Por una parte, la joven lo entiende, pero por otra, no le gusta nada el comportamiento de su pareja.

Ahora ella está en un mar de dudas: no sabe si quedarse a vivir allí y poder estar con el amor de su vida o irse a Canadá con su familia.

¿Conseguirá Oğulcan perdonar a su padre? ¿Encontrará Ayla otro trabajo? ¿Podrán Yasmin y Tolga perdonarse el uno al otro? Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de Hermanos, ¡No te lo pierdas!