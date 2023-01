En el último capítulo de ‘Hermanos’: Otro terrible accidente podría cambiarlo todo para siempre

¡Vaya capítulo de infarto hemos vivido en ‘Hermanos’! Uno de los mayores engaños que envuelven a los alumnos del colegio Ataman y a su familia ha sido descubierto y ha terminado desencadenando un fatídico accidente. Pero esto solo ha sido la gota que colmó el vaso. Han pasado tantas cosas que vamos a empezar por el principio.

Cuando parecía que la relación entre Berk y Aybike volvía a ser idílica tras la nueva oportunidad que se habían dado, todo se torció con una incómoda coincidencia. Mientras la pareja paseaba se encontraron con… ¡sus madres! Şengül y Ayla enloquecieron al ver a sus hijos de la mano y comenzaron una discusión que también salpicó a la pareja. ¿Conseguirán separarlos?

Por otro lado, Ömer está destrozado después de creerse la mentira de Kaan y pensar que Süsen lo ha utilizado para darle celos. Él se estaba enamorando de ella y éste ha sido un duro golpe para el joven Eren. Tras el disgusto, buscó consuelo con su profesor de batería para refugiarse en una de sus mayores pasiones: la música. ¿Le ayudará a olvidar a Süsen?

Tras la oportunidad que Cemile le había dado para iniciar una relación, Tolga parecía que había cambiado. Pero solo a ojos de su chica. Cuando Cemile lo llevó a su casa y le presentó a sus amigos, al ver la complicidad que tenía con uno de ellos, Tolga no dudó en sacar su lado más oscuro cuando su novia no estaba delante: “No vengas a esta casa, si no estoy yo”, le dijo con un tono amenazante al amigo de Cemile. ¿Cuánto tardará la joven en descubrir los celos enfermizos de Tolga?

Harika finalmente confesó a su madre que le robó una pulsera a Süsen, la vendió y con el dinero pagó la matrícula del colegio para poder seguir en él. Después de regañar a su hija, Suzan le obligó a discuparse con su amiga y a confesarle lo que hizo. Avergonzada, a Harika no le quedó más remedio que hacerlo, con la esperanza de que su amiga la perdonase. Por suerte, Süsen ha decido que el asunto quede entre ellas y … ¡se han fundido en un emotivo abrazo!

Durante la celebración de la fiesta en el colegio, Orhan escuchó a Şengül y Akif discutir sobre el dinero que le ofreció el empresario a cambio de su silencio. Cuando interrumpió la conversación y pidió explicaciones… ¡Akif confesó lo que había ocurrido en el accidente de Kadir!. Orhan enloqueció e incluso le dijo a su mujer que no quería saber nada más de ella. ¿Qué hará el tío de los Eren ahora que sabe la verdad?

Después de descubrir lo que ocurrió en el accidente de Kadir, Orhan amenazó a Akif y a su mujer con ir a la policía y contarlo todo. Mientras ellos intentaban detenerlos, apareció Nebahat, que como madre de Melisa, también quería impedir que Orhan contase nada. En pleno forcejeo, el marido de Sengül sin querer empujó a Nebahat… ¡y cayó de un segundo piso al salón de la fiesta! ¿Seguirá con vida?

