En el último capítulo de 'Hermanos': La reconciliación más esperada… ¡Asiye y Doruk retoman su relación!

¡Menudo capítulo de 'Hermanos' cargado de emociones! ¡Se han revelado secretos, hemos sido testigos de más de una confesión y por fin ha llegado la reconciliación más esperada!. Los hermanos continúan cómo pueden con sus vida tras la muerte de su hermano mayor Kadir, pero su recuerdo siempre permanecerá en su corazón. Los Atakul echan de menos a Melisa y la eterna búsqueda por descubrir que paso aquella noche del accidente sigue estando muy presente.

Para empezar, Tolga y Cemile cada vez están más unidos. Por fin han tenido su primera cita , pero parece que Cemile no quiere que sus amigos se enteren de que están quedando, algo que a él no le sienta muy bien. él, por su parte le dice que algún día se enamorará tanto de él que no le importará lo que los demás piensen de él. ¿Qué sucederá entre ellos?

Por otra parte y como recordábamos antes, las secuelas de la muerte de Kaan continúan estando. Melisa sigue internada en la clínica mental de Ginebra y en su casa, su hermano Doruk comienza a echarla de menos cada vez más. Mira fotografías, recuerda momentos, habla con su madre de ello… todos quieren que regrese curada cuanto antes. ¿Cuándo llegará el momento?

Además, uno de los momentos más inesperados ha sucedido. ¡Sengül ha descubierto el vídeo del testigo que vio lo que ocurrió el día del accidente en el que murió Kadir! Ha visto a Akif, Melisa, a su sobrino en el suelo… inmediatamente sale de casa y acude a buscar a Akif para pedirle explicaciones. ¿Creerá Sengül lo que le cuenta Akif?

El momento más alegre para Doruk y Asiye ha llegado, ¡ambos se han reconciliado y son pareja otra vez! Doruk ha sido un gran apoyo para ella estas semanas. Su ayuda ha sido un gran pilar para los hermanos. Tras una de las visitas de Doruk a casa de los Eren, Asiye le ha confesado que le quiere y le ha dado un beso en la mejilla. Doruk con ese gesto le ha preguntado si con ello quería decir que volvían a ser pareja, y ella ha dicho que sí. ¡El joven no puede creérselo!: “¡Hoy es mi día de suerte!” ¿Qué pasará cuando Asiye se entere de que Doruk le oculta la verdad sobre Kaan?

Ttras contarle lo que sucedió aquella noche, Akif le ha propuesto un trato a Sengül. Le ha contado que la casa en la que viven es de él ya que tras intentar la inmobiliaria echarles a la calle, el la compró para permitir que siguieran viviendo ahí. Ella no sabía nada de ello y sin cesar de su asombro Akif le proponía poner las escrituras de la casa a su nombre, a cambio de que ella no diga nada de lo que se acababa de enterar a cerca de la muerte de su sobrino. ¿Qué pasará? ¿Mantendrá el secreto?

Los alumnos del colegio Ataman han recaudado dinero para que Ömer pueda seguir estudiando en el colegio. Tras lo que sucedió con Harika cuando el joven intento ayudarla y el profesor les pillara copiando, Ömer fue expulsado del colegio y sus amigos no podían permitirlo, por lo que a Süsen se le ocurrió la idea de que todos los que puedan aportaran algo para que el joven continuara con ellos. Ömer muy feliz se lo agradece, sobre todo, a Süsen que es la que ha tenido la gran idea.

