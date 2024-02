En el último capítulo de Hermanos: continúa la guerra entre Elif y Berk mientras Ömer les da un ultimátum a su novia y a su primo

El colegio Ataman no sería el mismo sin sus constantes enfrentamientos. En el último capítulo de Hermanos, varios de los alumnos volvieron a sacar a relucir los problemas que tienen entre ellos y eso ha acabado afectando a su entorno.

Sarp se salió con la suya y consiguió que el director despidiese a Orhan. Lo que el hijo de Ahmet no se esperaba era que Elif descubriría lo que había hecho y su silencio tenía un precio. La hermana biológica de Berk le dijo que guardaría su secreto a cambio de un móvil nuevo y a Sarp, por mucho que le fastidiara, no le quedó más remedio que aceptar.

En casa de los Yilmaz, la situación no era mucho mejor que en el colegio Ataman. Ahmet les confesó a Sarp y Yasmin que había empezado una relación con Suzan y eso hizo que Sevval perdiese los nervios. La madre de sus hijos montó un escándalo en el salón y acusó a su exmarido de tener muy poca vergüenza. Él, por su parte, estaba tranquilo por cómo había hecho las cosas y le pidió a su exmujer que abandonase su casa cuanto antes.

Orhan estaba tan furioso por la injusticia que se había cometido con él en el colegio que se presentó en casa del compañero que lo había traicionado para ajustar cuentas. El tío de los Eren se abalanzó sobre él cuando lo vio, aunque, por suerte, su familia llegó a tiempo para que la situación no fuese a peor. ¡Orhan podía meterse en graves problemas si le hubiese dado una paliza!

Por otro lado, Ahmet continúa muy ilusionado con Suzan y los dos disfrutaron de una tranquila cita en el campo. A la madre de Ömer le preocupaba la presencia de su exmujer en casa del empresario, pero él se encargó de aclararle que simplemente la estaba ayudando.

Parece que esta vez, Ahmet va en serio con Suzan. Sabe que a sus hijos les va a costar trabajo aceptar esa relación, pero confía que con el tiempo lo hagan. Al fin y al cabo, con ella también tiene un hijo en común: Ömer.

Elif intentó copiarle a Berk los deberes de química, pero la jugaba no le salió como esperaba. El joven se dio cuenta de lo que la nueva habitante de su casa pretendía e hizo que pusiese las respuestas erróneas. Cuando el profesor le comunicó a Elif que había sacado un cero, la joven estalló contra Berk y le aseguró que la guerra entre ellos no había hecho más que empezar.

Por último, vimos cómo Ömer estallaba ante el continuo mal rollo entre su primo y su novia. Oğulcan seguía enfadado con Süsen por haber presenciado el accidente de Leyla y no haber contado nada, pero no se atrevió a explicarle a su primo el verdadero motivo de su enfado. Ömer les dejó clara una cosa: si no arreglaban sus problemas, no iba a querer tenerlos cerca. ¿Perdonará el hijo de Orhan a su amiga?

¿Aceptarán Sarp y Yasmin la relación de su padre con Suzan? ¿Descubrirá Ömer el verdadero motivo por el que su primo no le habla a su novia! ¡No te pierdas el próximo capítulo de Hermanos para descubrirlo!