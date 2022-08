Esto es todo lo que ha pasado en el último capítulo de ‘Hermanos’: Harika pasa por uno de sus peores momentos tras la muerte de Kenan

Un día más el nuevo capítulo de ‘Hermanos’ nos ha dejado sin palabras. No a todos les ha ido especialmente bien, pero al menos parece que para los hermanos Eren las cosas se van arreglando, especialmente después de que Asiye ganase el concurso anual de música.

Cuando Asiye llegó a casa tras ganar junto a Doruk el concurso se encontró con que ninguno de sus hermanos respondía a sus llamadas. Parecía que estaban todos dormidos, pero, en realidad, ¡se habían quedado inconscientes! Se habían intoxicado con la estufa, y Orhan rápidamente llamó a la ambulancia.

Kadir, por suerte, ha sido el primero en despertar, pero se ha mostrado muy preocupado por sus hermanos. ¿Por qué seguían inconscientes? Tanto él, como Asiye y Oğulcan estaban desesperados. No soportaban la incertidumbre.

Finalmente, Emel y Ömer han despertado también y se encuentran perfectos, solo necesitarán descansar para recuperarse. ¡Qué alivio!

Suzan y Harika han recibido un nuevo varapalo: Kenan no ha podido superar el accidente de coche y… ¡ha fallecido! Akif, por su parte, ha tenido más suerte. Él sí ha superado con éxito la operación y ha sobrevivido. Este momento no puede ser peor para Suzan: no solo acaba de perder a su marido, sino que no ha podido hablar con él sobre su infidelidad con Akif. Kenan murió sabiendo que su mujer le había sido infiel con su socio. ¿Podrá vivir con ello?

Por otro lado, Harika también estaba pasando por un mal momento cuando ha recibido esta noticia: Doruk acaba de dejar la relación con ella y, además, su madre la ha decepcionado varias veces al no dejar su relación con Akif. ¿Cómo lo va a superar?

Tras el accidente, Akif ha pensado mucho en su relación con Nebahat. Ella le dio un ultimátum: o se divorciaban y le daba toda su fortuna, o contaba que fue él quien mató a los padres de los hermanos Eren. Ahora, después del accidente, Nebahat ha dejado que su marido se quede en casa y lo está cuidando.

Akif parece haberse dado cuenta de que cometió un error haciéndole tanto daño a su mujer, pero ella ya no quiere saber nada ni, por supuesto, darle una segunda oportunidad. ¿En qué acabará todo? ¿Será real el arrepentimiento de Akif?

Kadir entiende muy bien todo por lo que está pasando Harika. Por ello, decide ir a hablar con ella cuando ya tenían que entrar a clase. Incluso le ha preparado un chocolate caliente para hacerla sentir mejor. El joven le ha dicho que es muy importante que se apoye en sus seres queridos para superar la muerte de Kenan, pero ella es hija única, por lo que eso no le va a funcionar.

Kadir sabe que Ömer es hermano de Harika, pero duda de si es el mejor momento para contárselo o no. ¿Se lo dirá?

La relación de Doruk y Asiye sigue avanzando. En esta ocasión los dos jóvenes han quedado después de clase para acabar un trabajo. Con la excusa del proyecto de clase Doruk le ha hecho preguntas a la joven para conocerla mejor. Una de ellas ha sido que si estaba enamorada, y ella no ha sabido muy bien qué responder.

Otra de las preguntas de Doruk ha provocado un mayor acercamiento de los jóvenes, ¡incluso se han dado la mano! Asiye no está del todo segura y no se está tomando muy en serio al joven. ¿Serán finalmente la nueva pareja del colegio Ataman?

Los hermanos Eren siguen buscando maneras de conseguir dinero para irse a una casa mejor. Kadir ha comenzado a trabajar en la obra, pero no en cualquiera sino en la que estaba su padre. Cuando ha llegado a la taquilla, todavía estaban las cosas que su padre utilizaba para trabajar. Ha sido un momento muy emotivo porque le hizo pensar en una conversación muy especial que mantuvo con él. ¡Sin duda ha sido muy conmovedor!

