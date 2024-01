Zehra huye con el dinero y deja a Tolga encerrado en casa: "Abre la puerta. No me dejes aquí"

Parece que no hay vuelta atrás y Zehra lo tiene decidido. Va a huir con el dinero de los mafiosos e iniciar una nueva vida lejos de todo y de todos.

Está convencida de que es su gran oportunidad después de todo el sufrimiento al que la ha sometido su hermano durante años.

La chica quiere que Tolga las acompañe a ella y a su hermana pequeña Bahar, pero él no quiere marcharse y no quiere irse con un dinero que no es suyo.

Le pide, además, que le diga de donde ha sacado todo ese dinero, pero ella se niega.

Él le propone ir a la policía, pero Zehra ya ha tomado una decisión y se marcha sin que Tolga pueda evitarlo. ¡Le encierra en una habitación!