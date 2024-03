¡La tragedia persigue a los Eren!: Orhan es apuñalado por defender a Ömer

Ömer ha empezado a trabajar en una panadería y se lleva fatal con el hijo del panadero que le hace la vida imposible. El joven deja en evidencia a Ömer. Le hace una zancadilla provocando que al hermano de Asiye se le caiga el saco de harina y que el dueño le diga que le va a descontar el dinero de ese saco perdido de su sueldo.

Una amiga de Şengül lo ve todo y se lo cuenta a Orhan que no duda en ir a defender a su sobrino a pesar de que Ömer no quiere ni verlo. El joven Eren se siente traicionado por sus tíos ya que ellos sabían cómo murió Kadir y no selo contaron.

Orhan acude a la panadería en el momento que Ömer y el hijo del dueño están discutiendo y Orhan se pone delante de su sobrino cuando el otro chico saca una navaja con tan mala suerte que...¡es apuñalado! ¿Se pondrá bien?