Tolga sale en defensa de Oğulcan tras su nuevo enfrentamiento con Sarp: "No te vuelvas a meter con él"

El hijo de Ahmet parece que disfruta riéndose todo el tiempo de Afra. La joven está enamorada de Sarp y quiso impresionarle, comprándose las últimas zapatillas de moda. Lo que no se podía imaginar que esas zapatillas… ¡eran falsas! Su madre las compró es una tienda del barrio porque las auténticas eran demasiado caras y Sarp se dio cuenta. Desde entonces, no para de meterse con ella. La última la llamó “farsante” del susto, a Afra se le cayó el móvil al suelo y ya no le funciona.

Oğulcan, al ver la escena, se enfrenta a Sarp, cansado de las continuas humillaciones a su amiga: “Cuando molestas a Afra, me molestas a mí”. El joven, entonces empieza a discutir con el primo de los Eren y le amenaza diciendo que no juegue con fuego porque al final se va a quemar.

“Nadie te va a librar de mí”, le dice Sarp. ¡No es la primera vez que ambos se enfrentan por Afra! Lo que el hermano de Yasmin no se imaginaba es que Tolga saldría en defensa de Oğulcan cantándole las cuarenta: “No te vuelvas a meter con él”. ¡Nos encanta que Tolga y Oğulcan se lleven tan bien!