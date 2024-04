Tolga, decepcionado con Yasmin al ver que ella solo tiene ojos para Mahir: "Eres el mejor amigo del mundo"

Tolga nunca ha sido un gran afortunado en el amor. Primero, mantuvo una tormentosa relación con Cemile, cuando la cara más malvada de Tolga estaba en pleno apogeo, después estuvo enamorado de Aybike, aunque prefirió una retirada a tiempo al darse cuenta de su amiga siempre ha estado muy enamorada de Berk.

Ahora, Tolga ha vuelto a resurgir de sus cenizas y se ha fijado en Yasmin, pero ella no parece sentir lo mismo.

Primero se fijó en Doruk y ahora solo tiene ojos para Mahir. La joven se lo contó a Tolga, aunque el chico por unos instantes pensó que podía ser el afortunado y ser él chico de que Yasmin se había fijado. Desafortunadamente, la joven solo lo ve como un buen amigo.

Tolga no da crédito a lo que escuchan sus oídos, lamentándose una vez más de su mala suerte. Sin embargo, no ha podido decir que no y ha prometido ayudar a su amiga a conseguir enamorar a Mahir. ¿Conseguirá algún día decirle todo lo que siente a Yasmin?