"A mí también me gustas": Asiye sueña que se declara a Ayaz, ¿su deseo se hará realidad?

Ayaz decidió confesarle a Asiye todo lo que sentía por ella, pero se quedó muy desilusionado al ver que la joven Eren no le decía nada.

Asiye no se atrevió a dar el paso, pero también está empezando a enamorarse de él y su subconsciente le traiciona cuando sueña que le confiesa también lo que siente por él.

En su sueño, Ayaz se presenta en su casa para decirle que ya se ha dado cuenta que no quiere nada con él. Sin embargo, el joven le pide que no quiera perderla y que, al menos, le gustaría que fuesen amigos: “¡Quédate en mi vida!” Sin embargo, ella le dice que él no es su amigo porque…¡quiere que sea algo más!

“No quiero que seas mi amigo porque a mí también me gustas”, le dice ella mientras se lanza abrazarlo. ¡Hubiese sido tan bonito si hubiese sido real!

Asiye entonces se despierta de su sueño dándole vueltas al tema y siendo consciente que Ayaz le gusta y mucho. ¿Se lanzará a contarle lo que verdaderamente siente por él?