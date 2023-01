Süsen, hundida tras enterarse de la mentira de Kaan: "¿Ömer se piensa que tú y yo estamos juntos?"

Después de que Kaan salió del hospital, confesó a Süsen los verdaderos motivos por los que se había cortado en clase. ¡Tenía que impedir que desvelase a Ömer lo que había ocurrido con el accidente de Kadir! Pero la razón no era simplemente evitar que a verdad saliese a la luz y que ni Melisa ni Süsen fuesen a la cárcel. Kaan no quería decepcionar a Akif.

“A mi padre nunca le he importado absolutamente nada. La noche del accidente me llamó hijo por primera vez”, confesó Kaan. “Puedo cortarme la mano, puedo saltar por la ventana, pero no puedo perder eso”. El hijo ilegítimo de Akif estaba dispuesto a cualquier cosa porque Süsen se mantuviese callada.

Pero lo que la joven no sabía es hasta dónde había llegado la manipulación de Kaan sobre ella. ¡Le había dicho a Ömer que estaban saliendo! Y no solo le dijo eso, sino que Süsen lo había utilizado para… ¡darle celos con él! Ahora deberían firgir que son pareja.

“Lo has estropeado todo” lamentó Süsen con lágrimas en los ojos. Kaan sabía que entre ellos había algo más que una simple relación de amistad y que si comenzaban a salir, la verdad sobre la muerte de Kadir no tardaría en desvelarse. Süsen está destrozada. ¿Podrá recuperar la confianza de Ömar? ¿Ignorará las amenazas de Kaan y le contará la verdad?