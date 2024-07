Şevval ofrece dinero a Aybike a cambio de su silencio, ¿aceptará su propuesta?

Tolga no soporta más ocultar quien fue la culpable del accidente donde murió Ahmet y decide desahogarse con Aybike. La joven Eren, sin pensarlo dos veces, se dirige hacia la casa de Şevval para dejarle las cosas claras.

La situación cambia por completo cuando la madre de Sarp empieza hacerse la victima y a intentar comprar a la joven para que guarde silencio. La familia Eren está pasando por uno de los peores momentos ¡Tienen una deuda muy grande y los quieren desahuciar de su casa!

Şevval le dice a Aybike que se la pagará para que puedan seguir viviendo en su casa a cambio de que ella no cuente nada de lo sucedido. La mujer intenta dar pena a la hermana de Oğulcan diciendo que sus hijos no se lo merecen y que no quiere que nadie más sufra.

Aunque no entra dentro de los principios de Aybike, su familia necesita ese dinero y ella… ¡Acepta!¿Será capaz la joven de guardar silencio?