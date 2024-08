El primer día de clase sin Asiye: un regreso al colegio marcado por la tristeza y el dolor

El primer día de vuelta al colegio tras la muerte de Asiye se ha convertido en uno de los más difíciles para Ömer. Al ver la foto de su hermana en su pupitre, no ha podido evitar romperse.

La trágica pérdida de Asiye, que no pudo sobrevivir tras el disparo que recibió cerca del corazón, ha dejado a todos devastados.

Ömer no puede soportar la situación, y el dolor es tan fuerte que ha roto a llorar desconsoladamente frente a su foto.

Aybike, por su parte, sigue en shock y no puede aceptar que su prima ya no esté viva. También es un momento muy duro para Ayaz, que no solo ha perdido a su amiga, sino también a la persona que le gustaba.

Aunque todos intentan seguir adelante con sus vidas, la pérdida de Asiye se siente en cada rincón del aula.