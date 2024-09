El plan de Akif para desenmascarar de una vez por todas a Gokhan: "¡Voy a sacar todos sus trapos sucios!"

Ayla empieza a perder la paciencia al ver que Gokhan quiere quedarse con el dinero de su hijo y, no contento con eso, también quiere quedarse con su patrimonio.

Desesperada, Ayla le pide ayuda a Akif para intentar, de una vez por todas, desenmascararlo.

El empresario empieza a ver cosas raras cuando ve a Gokhan discutir con un amigo y va detrás de este hombre para saberlo todo.

El hombre le dice que Gokhan ya no es su amigo y le aconseja que tenga mucho cuidado y que no de fíe de él si no quiere quedarse en la ruina.

Akif le dice que él tampoco se lleva bien con el padre de Berk y le dice que le cuente todo. ¡Ha llegado el momento de sacar todos sus trapos sucios a la luz!