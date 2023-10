Esta noche en Hermanos… Los Eren, ilusionados, visitan el que va a ser su nuevo hogar: “El ático es tan grande como nuestra casa”

Ahmet quiere que su hijo deje el gallinero y comience a vivir, juntos a sus hermanas, una vida llena de lujos y comodidades. Por eso, le comunica a los Eren que va a comprarles una casa para que dejen de vivir en el gallinero.

En el próximo capítulo veremos a Ömer, Asiye y sobre todo a la pequeña Emel muy ilusionados con la que va a ser su nueva casa y que nada tiene que ver con donde viven ahora.

Por otro lado, Ömer y Süsen estarán cada vez más distanciados. El joven Eren no puede soportar que su novia no le de ninguna explicación de por qué fue a contarle a Sarp que Leyla había muerto y no se lo dijese a él. ¿Podrán solucionarlo?

Además, Tolga comenzará a ver la luz y encontrará en Bahar, la niña que ahora tiene el corazón de su hermana fallecida, una razón para seguir viviendo. Aunque también descubrirá la triste realidad en la que vive la pequeña con su hermana. ¿Qué hará cuando lo descubra?

