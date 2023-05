¡Nueva pelea en el colegio Ataman!: Ömer se enfrenta a Tolga y Emir por defender a Harika

Desde que Emir retiró la denuncia a Harika y sus amigas obligado por su padre, ha estado muy tranquilo. Su amigo Tolga le ha preguntado si ya no tiene intenciones de molestar a sus compañeros, pero el joven le ha dicho que todo lo contrario… ¡Ya estaba preparando una nueva broma a una de ellas!

Emir entra en clase con varios huevos que ha cogido en la cafetería y los coloca en la silla de… ¡Harika! En cuanto ella se sienta, se mancha la falda y sus compañeros empiezan a reírse de ella. “¡La gallina ha puesto huevos!”, grita Emir.

El joven no se esconde y confiesa que él es el responsable y Harika estalla contra él y contra Tolga: “¿Os parece gracioso? ¡Imbéciles!”. Süsen intenta tranquilizar a su amiga, pero ella está harta de tener que suportar las humillaciones de sus compañeros.

Ömer no aguanta más tiempo callado y decide sacar la cara por su hermana. Le había prometido a su madre que la protegería y eso pensaba hacer. “A ella no le importabas lo más mínimo. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha convertido en tu hermana porque no tenía a nadie más?”, le pregunta Tolga para picarlo.

Tras varios insultos de Emir y Tolga, Ömer agota su paciencia y… ¡Comienza a pegarse con ellos! Sus amigos se unes rápidamente a la pelea, pero, por suerte, la profesora llega y detiene la pelea. ¿Qué consecuencias les traerá a los implicados?