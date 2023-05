Suzan le pide a Ömer que cuide de su hija, si ella entra en la cárcel: "Eres la única persona en la que puedo confiar"

Akif se la ha jugado a Suzan. Para evitar que la policía lo detuviese por no hacer frente a las deudas de la empresa, el padre de Doruk puso el negocio a nombre de su mujer. Ella se lo tomó como un regalo y como un acto de buena fe… ¡Pero en realidad no era así!

En la fiesta de celebración de la empresa, la policía irrumpió… ¡Y se llevó detenida a Suzan! Harika maldijo a Akif por haberle hecho eso a su madre y se presentó en casa de los Eren para pedirle ayuda a su hermano. Ahora, Ömer y ella, han querido ir a visitar a su madre al calabozo.

Suzan está destrozada. Todavía no puede creerse lo que le ha hecho su marido, pero la visita de sus hijos consigue animarla. “No quiero que estéis tristes. Os prometo que pronto estaré fuera”, les asegura.

Ömer no entiende por qué Akif no ha asumido la culpa, pero Suzan le dice que ha hablado con él y le ha asegurado que la ayudaría. Aún así, está algo asustada. “Si algo sale mal, vas a tener que hacerte cargo de tu hermana. Sé que puedo confiar en ti”, le sugiere al joven Eren.

“Sé que Harika no me ve como a un hermano, pero da igual, no voy a dejarla sola”, le promete Ömer. ¿Servirá este incidente para que la relación entre ellos mejore? ¿Conseguirá Suzan librarse de la cárcel?