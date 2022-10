Nebahat le confiesa a Akif el motivo por el que todavía no se ha divorciado de él: "No puedo. No tengo ingresos"

Nebahat no puede más. Esta muy cansada de los engaños de Akif y más desde que descubrió que fue él quien disparó a Orhan.

Desde entonces Nebahat intenta evitar a Akif y por casa actúan como si fuesen el pero y el gato.

Akif le dice a su mujer que no pueden seguir y le dice por qué no se divorcia de él si tanto le odia, pero ella le contesta que no lo hace porque no puede: “No tengo ingresos ni a dónde ir”.

La joven es consciente de que, si se divorcia de él, se quedaría en la ruina porque no ha trabajado nunca. Nebahat le pregunta a Akif si recibiría algo si se divorcia y él le responde que por supuesto que no.

El hombre vuelve a sacar sus peores técnicas de manipulación y le dice a su mujer que creía que seguía enamorado de él y que se siente muy decepcionado al darse cuenta de que no es así: “Estás conmigo por conveniencia”.

¿Será este el fin de su relación?