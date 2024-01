¡Momentazo!: Asiye le propone a Doruk un divertido juego lleno de sorpresas

Asiye y Doruk pasan por uno de sus mejores momentos. La pareja busca cualquier excusa para pasar más tiempo juntos.

Por eso, cuando a Asiye le dicen que tiene el día libre en el trabajo le propone a Doruk un divertido plan para después de clase.

Los jóvenes habían visto en redes sociales un vídeo viral en el que varias parejas de novios se daban sorpresas mutuamente. Elegían ir a un restaurante caro o a un restaurante de moda o comprar un bolso de marca o un reloj.

A Doruk le gusta la idea, pero le dice a su novia que ellos no pueden jugar a ese juego porque ahora no tienen dinero para comparar o hacer planes tan caros. Asiye le responde que claro que pueden hacerlo, aunque no sean cosas caras.

Así la pareja va eligiendo distintos planes donde no falta un partido de baloncesto, un buen baile o cocinar pasta acompañados de Emel y Bahar. ¡Qué bien lo han pasado!