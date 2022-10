Kadir recibe un mensaje de Melisa desde el patio de la cárcel: “Te quiero mucho"

Kadir está en la cárcel por un delito que no ha cometido. Akif le tendió una trampa para que pareciese que él es quién había disparado a Erhan cuando no fue así. Sus hermanos van a visitarlo a prisión y, aunque solo puede ir la familia, Melisa no desaprovecha la oportunidad.

La joven le ha escrito una carta a su novio para decirle que no pierda la esperanza, que muy pronto saldrá de allí y le confiesa todo lo que siente por él: “He aprendido a amar gracias a ti”.

Melisa le dice a Kadir, que está en el patio de la cárcel, que cada vez que la eche de menos que mire al cielo. Ella también estará mirándolo. En ese momento, el joven alza la mirada y ve una cometa que ha hecho Melisa con la frase: “Te quiero muchísimo”.

Kadir, que no puede ocultar su felicidad ante la sorpresa, también dice en alto que la quiere mucho.

¡Menudo momentazo!