Kadir nota que a Melisa le pasa algo e intenta solucionarlo: "El día no empieza hasta que no te veo"

Melisa quería sorprender a Kadir con una visita sorpresa y al llegar a su casa se ha encontrado con él y con…¡Cemile!

Mientras hablaban los tres, han llamado a Kadir por teléfono para que vaya a la comisaría. ¡Hay novedades en el caso del robo del dinero!

Como Melisa no sabe que el dinero lo ha robado Cemile, Kadir le dice a su novia que es mejor que nos le acompañe a la comisaría. Ella se lo toma a mal, ya que no entiende por qué no puede ir con ella y más cuando la novia de Kadir es ella y no Cemile.

Al día siguiente, Kadir le dice a Melisa que por qué no le ha avisado de que había llegado y ella le dice, un tanto enfadada, que no quería molestarle.

Kadir le pregunta si hay algún problema entre ellas y Melisa le dice que no. Entonces, el joven la invita a la fiesta en su casa de por la tarde y le dice que no debería faltar: “No hay castillo sin princesa”.

Con esta frase consigue que Melisa sonría, aunque no sabe si le habrá perdonado del todo. Después, con su amigo Mazlum, llega ala conclusión que a lo mejor su problema tiene nombre propio: Cemile.