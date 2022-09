Kadir y Doruk amenazan al amigo de Tolga: “Si lo que has dicho no es verdad, vendré y te mataré"

La trampa que le ha tendido Tolga a Asiye y Aybike no ha sentado nada bien a los Eren y a Doruk. Los jóvenes se han quedado impactados al conocer lo que pasó la noche de la fiesta y, a pesar de estar enfadados con ellas por no haberles contado la verdad, van a ir a por el culpable.

Kadir, Ömer y Doruk han descubierto lo que ocurrió por la imagen que Tolga difundió en las redes sociales del colegio. En ella se veía a Asiye muy pegada a su amigo, ¡aunque la foto fue hecha a traición!

Kadir y Doruk están dispuestos a encontrar a la persona que le ha hecho eso a las jóvenes. Por eso, Aybike ha llamado al número de la chica que fue a contratarlas a la cafetería en la que trabaja Asiye, pero ya no existe.

Así que han decidido volver a la casa donde ocurrió la fiesta. Al principio no estaban muy seguros de si era allí, pero han acertado a la primera.

Cuando han llegado, han ido directamente a la piscina, donde se encontraba el amigo de Tolga. El joven se ha quedado muy sorprendido. ¿Quiénes son y por qué están en su casa? La empleada iba a llamar a la policía pero Kadir ha sabido cómo frenarla.

“¿Qué pasó anoche? Dilo antes de que te reviente la cara”, le ha amenazado Doruk. Sin embargo, el joven estaba muy confundido. Kadir le ha explicado la razón por la que están allí, pero él no sabe nada de unas fotos.

Kadir ha agarrado al joven del cuello, ¡está dispuesto a lo que sea si no habla! Quiere saber quién llevó a Aybike y Asiye a la casa. ¡Incluso le ha metido la cabeza en la piscina! “Te voy a ahogar, yo te ahogo”, le ha dicho.

El mayor de los Eren quiere el número de teléfono y saber si hay más fotografías, pero el amigo de Tolga no sabe nada más de ella. “No te he matado hoy, pero si resulta que lo que has dicho no es verdad, vendré y te juro que te mato”, ha sentenciado. ¿Será cierto todo lo que ha dicho? ¿Encontrarán a la chica que organizó todo?