Emel confunde a una mujer con Hatice: “Mamá, espérame. No te vayas"

Emel estaba jugando tranquilamente con sus amigas en el parque cuando de pronto ha salido corriendo. Orhan se ha dado cuenta al instante, y ha ido detrás para intentar detenerla.

La pequeña de los Eren, que todavía no es completamente consciente de lo que le ha ocurrido a sus padres y aún piensa que van a volver, ha confundido a una señora que pasaba por la calle con Hatice, su madre.

“Mamá, espérame. No te vayas”, no paraba de gritarle. Emel corría tan rápido que en un momento Orhan la ha perdido de vista y no sabía exactamente por dónde había ido. La niña, que seguía persiguiendo a esa mujer, ha acabado entrando en el autobús al que ella se ha subido.

El tío de los hermanos Eren ha podido encontrar finalmente a Emel, pero era demasiado tarde y no ha podido parar el autobús. Desesperado, le ha pedido la bicicleta a Yeman, que pasaba por allí, y se ha ido detrás.

Por suerte, en la parada siguiente Orhan ha podido subir al autobús y reunirse con Emel. “Tío, ¡te dije que iba a venir mamá!”, le ha dicho la niña. Sin embargo, al llamarla “mamá”, la mujer se ha girado y Emel ha podido comprobar que no era Hatice.

La pequeña se ha llevado una gran decepción y ha empezado a llorar. “Pobrecita mía, lo siento”, es lo único que ha alcanzado a decirle Orhan.