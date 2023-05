Doruk le ofrece su ayuda a su padre: "Si necesitas dinero, dímelo"

Los socios de Akif no paran de perseguirlo para que el empresario abone sus deudas. Han ido a buscarlo a su casa y al trabajo y el único lugar que ha considerado seguro para esconderse es el colegio Ataman.

Allí se ha encontrado con Doruk, quién nota que su padre está preocupado. “En la oficina no me dejan en paz, necesitaba pensar tranquilamente, así que se me ocurrió venir aquí”, le explica Akif.

Doruk sabe perfectamente lo que ha pasado y, en el fondo, está tranquilo porque sabe que su padre consigue resolver todos los problemas que se presentan en su vida. Además, como es consciente del problema de liquidez que tiene… ¡Le ofrece dinero!

Akif se niega a aceptar la ayuda de su hijo… ¡No quiere que a él le falta de nada! “Mi madre tiene dinero, puede que a ti no te lo dé, pero a mí sí”, le sugiere Doruk. ¡El joven está dispuesto a recurrir a Nebahat para ayudar a su padre!

El empresario le insiste en que no se preocupe, pero lo cierto es que, si no encuentra rápido una solución, Suzan se quedará en la cárcel y él se meterá en serios problemas. ¿Cómo conseguirá el dinero que necesita?