Doruk anima a Asiye a que no renuncie a su sueño de grabar un disco: "¿Tú crees que lo héroes de los cuentos se rinden tan pronto?"

Asiye y Doruk disfrutan de una cita romántica. La pareja se hace fotos y la joven decide subir una de esas fotos a redes sociales, algo que a Doruk no le hace demasiada gracia ya que sabe que los fans que ahora su novia tiene, gracias al éxito de su canción, no tardarán en reaccionar. ¡Cada vez tiene más celos!

Sin embargo, poco después le dice a Asiye que, si van a hacerse famosos por grabar un disco deberían empezar a acostumbrarse a esas cosas. Entonces, la joven Eren le confiesa a su novio que empieza a tener serias dudas si finalmente podrán grabar el disco y que por fin su sueño se haga realidad.

“Hagamos lo que hagamos, no vamos a conseguirlo”, le dice Asiye a Doruk muy desanimada.

Ella y sus amigos estaban a punto de recaudar el dinero que les faltaba para poder grabarlo, pero Oğulcan, Ömer y Sarp han sido detenidos y todo se ha complicado.

Doruk le dice Asiye que no deben perder la esperanza porque todavía no está todo por perdido y que lo héroes de los cuentos no se rinden tan fácilmente. ¡Qué bonito! ¿Conseguirán finalmente hacer su sueño realidad?