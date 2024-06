Berk, cara a cara con su padre por primera vez: "Nunca podré perdonarte"

La llegada del padre de Elif y Berk ha sacudido los cimientos de la familia. Después de mucho tiempo desaparecido, además de su paso por la cárcel, Elif tiene claro que no quiere ver nunca más al hombre que un día llamó padre.

Sin embargo, Berk necesita respuestas, y Gokhan es el único que puede dárselas. Por eso, ha corrido detrás de él pidiéndole explicaciones. Y las ha recibido.

“Teníamos el acuerdo de no volver a vernos” le ha contado el hombre, explicando la difícil situación que vivió. Pero esa respuesta no ha satisfecho a Berk, que no se puede imaginar como su padre no se ha preocupado nunca por él.

El hombre ha afirmado que le cuidaba desde la distancia, pero el hermano de Elif no se ha creído ni una palabra que ha salido de la boca de su padre. “¿Cuánto ha costado tu hijo?” le ha echado en cara antes de volver a su verdadera casa, dejando claro que nunca podrá perdonarlo. ¿Será capaz de superar esta difícil situación, y pasar página de una vez por todas?