Ayla suplica a Berk que no vuelva a caer en la trampa de Gokhan: "¡Tu padre quiere quedarse con todo tu dinero!"

Ayla ha llamado a su hijo para hablar sobre su decisión de vender algunas propiedades y su preocupación ha aumentado al escuchar la razón detrás de la venta: Gokhan necesita dinero.

La mujer, sarcásticamente, le ha preguntado a Berk para qué necesita exactamente ese dinero. Le ha advertido que, si continúa con estas decisiones imprudentes, podría dejarlo en la ruina.

Por su parte, Berk ha intentado restarle importancia a la situación, asegurando que Ayla está exagerando y que no es tan grave como ella cree. Sin embargo, Ayla no ha dejado de suplicarle que recapacite. Le ha pedido que no venda nada y que abra los ojos.

A pesar de las palabras de su madre, Berk ha respondido con evasivas. ¿Qué pasará si los peores presagios de Ayla se cumplen? ¿Qué será de Berk cuando su padre lo deje en la ruina?