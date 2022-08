Ayşe llega al colegio Ataman, ¿será la nueva ilusión de Ömer?

Ömer y Oğulcan estaban jugando al baloncesto en el patio del colegio y hablaban sobre Harika. El primo de los Eren ya no sabe qué hacer para llamar su atención, ya que, aunque tuvieron un primer acercamiento, ella ya no le hace caso. Aun así él no se rinde. Ömer, sin embargo, sí que se ha rendido en su relación con Melisa y ahora solo son amigos.

Ömer ya no está enamorado, al menos por ahora. El joven de los Eren ha tirado una pelota a la canasta pero no ha tenido mucha puntería. ¡Le ha golpeado a una chica en la cabeza! Y parece que le ha hecho mucho daño. De inmediato Ömer y su primo han ido a ver si se encontraba bien.

La joven se ha ido al baño y Ömer ha ido detrás de ella. ¡Se siente fatal! Le ha llevado un poco de hielo para que se lo ponga en la cabeza. El joven se ha ofrecido voluntario para ponérselo él, ella lo encontraba demasiado frío. La chica y Ömer han juntado sus manos, ¡parece que hay mucha química!

De pronto ha llegado Süsen al baño y ha visto a Ömer y la chica juntos. ¡Es Ayşe! Las jóvenes se conocen, son grandes amigas.

Ayşe es alumna del colegio Ataman, pero debido a los problemas de salud de su madre tuvo que dejar de ir. ¡Ahora vuelve a clase después de dos meses!

Los jóvenes se han presentado ya que van a ir juntos a clase… ¿serán ellos la nueva pareja del colegio Ataman?