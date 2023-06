Aybike rompe su relación con Berk… ¿para siempre?: “Es mejor que no nos veamos”

Aybike lleva días enfadada con el mundo debido a la estrecha relación que sus primos han forjado con Gönül. No soporta que nadie se ponga en su lugar e incluso le ha pedido a su novio que no quede con Doruk para que no hable de ella con Asiye.

Berk no está llevando nada bien esta situación y ha querido desahogarse con su mejor amigo y Asiye sobre cómo se encuentra. “Cuando os veo así a los dos, echo de menos a mí novia”, confiesa. ¡Lo que no sabe es que Aybike lo está escuchando!

Justo cuando Berk dice que últimamente no reconoce a su novia, Aybike irrumpe por detrás y le recrimina que no sea capaz de decirle las cosas a la cara. ¡Cree que todos están actuando a sus espaldas!

“Pienso que no estás siendo nada justa con Asiye”, intenta explicarle su novio a Aybike. Pero ella le dice que no necesita su opinión y le recrimina que no haya intentado entender cómo se siente.

“Es mejor que, de momento, no nos veamos”, le dice con rabia Aybike. ¡Berk no puede creer que su novia lo esté alejando de ella! ¿Será esta una ruptura definitiva? ¿O acabará entrando en razón la joven Eren?