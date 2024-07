¡Ayaz consigue lo que parecía imposible!: Aybike queda en libertad gracias a su ayuda

Los Eren vuelven a pasar por un mal momento. Tienen que hacer frente a una gran deuda para evitar quedarse en la calle y no tienen el dinero que les hace falta.

Asiye y Aybike empiezan a trabajar limpiando en la casa de una mujer rica y Aybike, desesperada, roba un lujoso collar para venderlo y conseguir así el dinero que tanto necesitan.

La dueña de la casa lo descubre y denuncia a la joven. La policía no tarda en presentarse en su casa para detenerla. Los Eren intentan que la mujer cambie de opinión, pero no hay manera. Si no retira la denuncia, Aybike tendrá que ingresar en prisión.

Asiye, entonces, se da cuenta de que Ayaz conoce a la dueña de la casa y le pide que hable con ella para intentar que retire la denuncia.

El joven bromea con Asiye diciéndole que no ha podido hacer nada, cuando de repente le dice que… ¡lo ha conseguido! ¡Aybike queda en libertad!

Asiye, emocionada, se lo agradece con un abrazo mientras él le dice que, si siempre va a agradecérselo así, va a tener que ayudarla siempre. ¿Estará empezando a surgir algo más que una bonita amistad entre ellos?