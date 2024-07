Asiye descubre toda la verdad: "Süreyya atropelló a Suzan"

Asiye está en la biblioteca mirando unas pruebas que quiere practicar. Mientras se encuentra allí, la peor pesadilla de Akif acaba de comenzar. Un trabajador del Ataman le entrega el paquete de Ömer donde está el video del asesinato de Suzan.

La joven llama a su hermano para decirle que le ha llegado otro paquete; él, como no espera nada, le dice que lo abra para ver qué es lo que le han enviado. Cuando abre el paquete se encuentra con un pendrive.

Asiye tiene muchas dudas por saber lo que es e inserta el pendrive en el ordenador. Cuando la joven Eren abre el archivo se queda totalmente impactada ¡Süreyya es la culpable de la muerte de Suzan y de su bebé!

En el video se escucha perfectamente cómo la madre de Süsen se lamenta: “No puede estar muerta, los he matado a los dos. No la he visto, apareció de repente”. Lo peor es que Akif le había ayudado a guardar este secreto ¿Será capaz Asiye de ocultarle a su hermano quién mató a su madre?