Akif acaba confesando a Ömer toda la verdad: “Fui yo quien mató a tu padre”

El empresario desde que se entero de que le queda poco tiempo de vida ha estado intentando solucionar todos los problemas que ha tenido hasta ahora e intentado hacer feliz a los demás.

También ha estado pensando mucho si desvelar sus secretos más ocultos. Uno de ellos es la muerte del padre de Ömer. Ambos tuvieron una fuerte discusión en la parte más alta de un edificio, que estaba en obras, cuando de repente el padre de Ömer cayó por un empujón de Akif y murió en el acto.

Este secreto lleva guardándolo mucho tiempo Akif, pero no quería irse sin contárselo a Ömer y así sentirse un poco mejor. Lo que no sabe el empresario es que está totalmente sano y no tiene ninguna enfermedad.

Su médico intentó ponerse en contacto con el para explicarle que había habido una confusión con los documentos y que se equivocó al darle los resultados.

Como él no cogía el teléfono, llamo a su esposa Nebahat, quien ha ocultado esta información a Akif como venganza por haberle sido infiel con Süreyya

¿Qué pasara cuando Akif se entere de que no va a morir? ¿Se arrepentirá de haber desvelado sus secretos?, ¿Ömer se vengará al descubrir este gran secreto?