Julio gana su primera pelea por Andrés

En su afán de ganar más dinero y viendo que todo el local apostaba a favor de Julio, Javier intenta convencerle para que pierda. Así, el ganaría más dinero y libraría a Julio de tener que volver a pelear.

Pero en el momento en el que Julio se da cuenta de que Andrés ha apostado sus ahorros por él decide no dejarse vencer y ganar a su rival en una pelea emocionantísima.

Muy cabreado, el varón de los Alarcón amenaza a Julio. "Estáis acabados tu y tu amigo". Pero Julio no se achanta y le devuelve la amenaza "Échanos y tendrás que explicarle a tu madre dónde has estado y de dónde has sacado todo ese dinero que has apostado".

¿Le interesa a Julio tener a Javier como enemigo?, ¿pagará las consecuencias de enfrentarse a alguien para el que trabaja?, ¿volverá Julio a pelear?.