Los falsos testimonios de Diego en el juicio

Diego también se ha asegurado que Doña Teresa le ceda las minas que le arrebató a su sobrino Gonzalo, Doña Teresa está en una encrucijada.

Murquía cuenta en el juicio como Don Carlos le dio la nota de suicidio para que el calígrafo lo copiara pero el texto haría creer que la que se había suicidado era Doña Teresa.

Diego descubrió que Don Carlos estaba intentando envenenar a su mujer Doña Teresa y según su confesión intentó disuadirlo de su locura.

Las condiciones de Diego en su trato con Don Carlos para encubrir la muerte/suicidio de su esposa pasaban por la dirección del hotel y la mano de Doña Alicia.

"Don Carlos era para mí como un padre"

Todo cambió cuando Diego escuchó una conversación de Don Carlos en la que aseguraba que su hija no se casaría con él. En ese momento, cambió de bando, convenció a Doña Teresa de que su marido le estaba envenenado y decidió aliarse con ella.

Doña Teresa dejó de tomar la medicina y empezó a mejorar rápidamente. Juntos urdieron un plan para deshacerse de Don Carlos.

A cambio de salvarle la vida, Diego exigió las mismas condiciones que en su día le había puesto a Don Carlos.

Lo que no confesó Diego es que él fue quién envenenó a Don Carlos con el arsénico después de introducirlo en la tetera de la que bebió el día de su muerte.

El juez se pregunta por qué pudo querer matarse Don Carlos, a lo que Diego responde:

"Imagino que al creer que su esposa había logrado que lo incapacitaran, el pensó que jamás podría volver a disponer de sus bienes y no pudo soportar la idea del descrédito a los ojos de todos". Yo debía haberlo sacado del engaño pero no lo hice y eso es algo que no puedo dejar de lamentar cada día, cada día me acuerdo de el, de su voz, de su forma de mirar..."



El juez determina que no hay caso contra Doña Teresa Aldecoa, "Don Carlos Alarcón se suicidó."