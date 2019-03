Lea muestra una imagen muy diferente a la que nos tiene acostumbrados en la serie en la que su personaje, Rachel, no pasa de calcetines de punto hasta la rodilla , jerseys con motivos y zapatos de lo más cómodos pero nada fashion.



La estrella de Broadway se quitó hasta sus pantalones, esconde su modestia detrás de un tutú negro como el que se tambaleaba en las botas de tacón con cordones altos para la sensual sesión de fotos para la revista Marie Claire.





Lea se ha convertido en un nombre familiar en los últimos 12 meses, gracias al éxito internacional de serie musical por excelencia; Glee, en la que interpreta al molesto pero super talentoso papel de Rachel, la estrella femenina del coro Glee Club del intstituto McKinley .



Y reveló, en su entrevista con Marie Claire, que su vida escolar no era tan distante de la de sus personajes. Pero ella dijo que - al igual que Rachel - no acababa de encajar, explica: "Mi escuela era algo así como Gossip Girl en el que había un montón de dinero y no teníamos tanto.