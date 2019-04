"Glee" se viste de amarillo en Los Simpson

Así, en el primer episodio de la 22ª temporada, "Elementary School Musical" -que se estrenará el próximo 26 de septiembre en EEUU-, Lisa conocerá a los protagonistas de la serie musical de moda y uno de los fenómenos del año.



La chica lista del clan de Homer y Marge irá a un campamento de artes donde coincidirá con Rachel, Finn y Mercedes, tres de los protagonistas de Glee que ya pueden ver inmortalizados en fotografías a su álter amarillos.



El equipo de Matt Groening aprovecha así que la serie musical de Fox (emitida en abierto en España por Neox) se ha convertido en una de las sensaciones del año.



Junto a Michelle, Monteith y Riley, también estarán en el episodio los actores de la serie Flight of the Conchords, Jemaine Clement and Bret McKenzie. Además, Homer y Bart acompañarán a Krusty y le convencerán para que acepte el Premio Nobel de la Paz que le han concedido.



Más estrellas invitadas para "Los Simpson"



Hace unas semanas se conocía la noticia de que Mark Zuckerberg, el padre de Facebook, iba a aparecer en un capítulo de la próxima temporada de la serie. Pero no es el único: John Hamm, el actor de Mad Men, dará voz a un agente del FBI.



Además de Hamm, de Zuckerberg y de los miembros de Glee -como Mercedes-, hay que añadir más estrellas invitadas que aparecerán en la temporada 22: Daniel Radcliffe (el protagonista de Harry Potter), Alyson Hannigan (Buffy, Como conocí a vuestra madre), Hugh Laurie (House), Rachel Weisz (La momia, Ágora), Paul Rudd (Friends), Kristen Wiig (Saturday Night Live) y la famosa empresaria Martha Stewart.